2020-04-14T16:25:21+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали, как правильно питаться на самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал советы по рациону во время малой подвижности
Лилия КОЗЛОВА
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Жителям Петербурга рассказали, как правильно питаться во время самоизоляцииЖителям Петербурга рассказали, как правильно питаться во время самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургский Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному питанию во время режима самоизоляции. В составленный рацион входят фрукты для поднятия иммунитета, а также рекомендации поменьше есть сладкого и мучного.

- Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях, - сообщили в ведомстве.

Специалисты подготовили советы о правильном питании / Фото: Роспотребнадзор

Специалисты подготовили советы о правильном питании / Фото: Роспотребнадзор

Специалисты рекомендуют включать в меню больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса. Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.

Так, рекомендуется употреблять зерновые продукты, молочные продукты с низким содержанием жира, также нежирные сорта мяса и рыбы, свежие фрукты и овощи. А вот газировки, колбасы, фастфуд и чипсы лучше всего исключить совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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