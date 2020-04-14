Несмотря на запрет, каршеринг продолжает работать в Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T16:28:56+03:00

Каршеринг еще работает в Петербурге, но последний день. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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13 апреля губернатор Санкт-Петербурга внес новый пункт в постановление о мерах против коронавируса. Он обязывал остановить работу всех каршеринговых компаний вплоть до 30 апреля. И большинство подчинились, однако пытливые петербуржцы отметили, что взять машину в прокат можно было и 14 числа.

- Однако горожане заметили, что не все фирмы последовали документу правительства. Клиенты продолжают арендовать машины и ездить по Петербургу, - пишут «Невские новости».

В подтверждение своих слов читатели присылали кадры, как прокатные авто спокойно ездят по дворам и улицам города.

Журналисты обратились в саму компанию и там подтвердили, что сегодня они еще работают, но уже завтра все машины встанут на прикол. При этом прокатчикам пообещали, что во время вынужденной паузы продолжат ухаживать за машинами, чтобы после простоя клиенты могли воспользоваться каршерингом, как и привыкли.

ИСТОЧНИК KP.RU