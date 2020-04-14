Петербургские рестораторы бесплатно доставляют врачам горячие обеды

14 Апр 2020 2020-04-14T17:13:05+03:00

Мария и Максим призывают всех присоединиться к их проекту

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Поддержать врачей, которые сегодня работают на износ, чтобы помочь своим пациентам, решили петербургские рестораторы Мария Основская и Максим Дмитриев. Бизнесмены начали поставлять медикам бесплатные горячие обеды. Первыми подопечными неравнодушных предпринимателей стали сотрудники больницы имени Раухфуса.

- Наши обеды – это простая, понятная еда, - говорит Мария. - Мы готовим суп и основное блюдо – горячее: мясо или птица с гарниром. Мы не ожидали, что проект разрастется так быстро. Начали мы с 50 порций, а уже к третьему дню с помощью наших друзей и гостей мы собрали средства примерно на 600 обедов.

Себестоимость одного обеда - 60 рублей

К своему проекту Мария и Максим стали привлекать коллег-рестораторов. Они с удовольствием откликнулись. Кроме того, бизнесмены запустили онлайн-платформу по сбору средств на обеды врачам.

- История простая: один обед врачу стоит всего 60 рублей, это себестоимость продуктов и упаковка, - поясняет Мария. - Помочь может каждый. Остальные расходы берем на себя мы и рестораны-участники.

atlas.bistro День 13 Работаем: Обеспечиваем четыре больницы

ИСТОЧНИК KP.RU