2020-04-14T17:13:05+03:00
Общество

Петербургские рестораторы бесплатно доставляют врачам горячие обеды

Свой проект они запустили под хештегом #доверьтесьнашимрукам
Алина ЧЕМЕРИС
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Мария и Максим призывают всех присоединиться к их проектуМария и Максим призывают всех присоединиться к их проекту
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Поддержать врачей, которые сегодня работают на износ, чтобы помочь своим пациентам, решили петербургские рестораторы Мария Основская и Максим Дмитриев. Бизнесмены начали поставлять медикам бесплатные горячие обеды. Первыми подопечными неравнодушных предпринимателей стали сотрудники больницы имени Раухфуса.

- Наши обеды – это простая, понятная еда, - говорит Мария. - Мы готовим суп и основное блюдо – горячее: мясо или птица с гарниром. Мы не ожидали, что проект разрастется так быстро. Начали мы с 50 порций, а уже к третьему дню с помощью наших друзей и гостей мы собрали средства примерно на 600 обедов.

Себестоимость одного обеда - 60 рублей

Себестоимость одного обеда - 60 рублей

К своему проекту Мария и Максим стали привлекать коллег-рестораторов. Они с удовольствием откликнулись. Кроме того, бизнесмены запустили онлайн-платформу по сбору средств на обеды врачам.

- История простая: один обед врачу стоит всего 60 рублей, это себестоимость продуктов и упаковка, - поясняет Мария. - Помочь может каждый. Остальные расходы берем на себя мы и рестораны-участники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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