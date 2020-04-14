Из крайней необходимости: Всех петербуржцев старше 65 лет раз в неделю будут проверять врачи

14 Апр 2020 2020-04-14T17:05:41+03:00

Всех петербуржцев старше 65 лет будут еженедельно осматривать врачи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала новое постановление о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом и профилактики заболевания. Так, согласно документу, еженедельному осмотру медиками подлежат все жители города в возрасте старше 65 лет.

- В связи с продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга, действуя в ситуации крайней необходимости, постановляю: обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение за всеми лицами в возрасте 65 лет и инвалидами, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Также постановление предусматривает обязательное тестирование указанных категорий петербуржцев на коронавирус, если те пожаловались на симптомы ОРВИ.

Кроме этого вводятся дополнительные меры и в детских домах и интернатах. Воспитанникам обязаны дважды в день мерить температуру, в помещениях необходимо установить ультрафиолетовые излучатели и дезинфекторы, а персонал учреждений запрещено переводить на другую работу.

Вместе с этим остановлен прием новых пациентов в учреждения соцзащиты – детские дома, дома престарелых, интернаты и т.д.

Отдельно оговаривается утилизация медотходов класса «В», в том числе масок. Их необходимо правильно собирать и обеззараживать.

Ответственными за выполнение назначены глава Комитета по соцполитике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и главы районов.

ИСТОЧНИК KP.RU