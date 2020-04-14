Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Карелии 14 апреля 2020 года

14 Апр 2020 2020-04-14T17:28:29+03:00

С начала пандемии в Республике уже семь заболевших инфекцией

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В Карелии 14 апреля 2020 года зафиксированы три новые случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, количество заболевших резко подскочило с четырех до семи человек с начала пандемии.

- Один случай зафиксирован у жителя поселка Мелиоративный. Он вошел в круг контактов женщины, тесты которой ранее дали положительный результат, - сообщили в администрации региона.

Еще два случая зарегистрированы в Петрозаводске. Один из них у мужчины, который ранее обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Второй - у сотрудника скорой медицинской помощи. Однако он сам напрямую не работал с пациентами, а находился на административной должности. В зоне риска сейчас его супруга – она является врачом станции скорой помощи. Женщина обследуется.

С начала пандемии на коронавирус в Карелии провели 5 550 исследований. На самокарантине находятся 1 849 человек, 14 в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU