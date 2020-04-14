2020-04-14T17:45:19+03:00
Общество

Запрет на продажу масок в аптеках продержался неделю

Правительство России приостановило действие постановления о госрегулировании цен на средства защиты
Лилия КОЗЛОВА
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Запрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделюЗапрет на продажу масок в магазинах продержался всего неделюФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Как стало известно, во вторник, 14 апреля 2020 года, правительство России приостановило действие постановления «о 10 процентах». Официальное его название - «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

В документе прописаны средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, а а также устанавливался предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи — не более 10%. Так, в аптеках надбавка на эти товары должна быть не более 10 копеек.

- С момента выхода в свет постановления наша ассоциация провела ряд консультаций со всеми сторонами - потенциальными участниками его реализации, и было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к моментальной реализации данного постановления, - приводит kp.ru слова президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

Он отметил, что постановление граничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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