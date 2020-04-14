Запрет на продажу масок в аптеках продержался неделю
Как стало известно, во вторник, 14 апреля 2020 года, правительство России приостановило действие постановления «о 10 процентах». Официальное его название - «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
В документе прописаны средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, а а также устанавливался предельный уровень надбавки на каждом этапе оптовой продажи — не более 10%. Так, в аптеках надбавка на эти товары должна быть не более 10 копеек.
- С момента выхода в свет постановления наша ассоциация провела ряд консультаций со всеми сторонами - потенциальными участниками его реализации, и было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к моментальной реализации данного постановления, - приводит kp.ru слова президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.
Он отметил, что постановление граничивало возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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