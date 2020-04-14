Общежитие СПбГУ, где жила студентка с коронавирусом, не будут закрывать на карантин

14 Апр 2020 2020-04-14T17:48:06+03:00

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В минувшее воскресенье мы писали о ситуации в клинике высоких технологий имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете, где у 12 человек заподозрили коронавирус. Одной из инифицированных (результаты ее анализов уже поступили в вуз) оказалась студентка, которая работала в клинике и жила в общежитии № 18 на Васильевском острове. Тем не менее само общежитие на карантин закрывать не будут. Об этом «Комсомолке» сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе СПбГУ.

- До последнего времени девушка проживала в комнате квартирного типа одна, так как ее соседки еще в марте выехали из общежития, - уточнили в ведомстве. - В общежитии было оперативно продезинфицировано место ее проживания, а также все места общего пользования.

Тем не менее в общежитии будет организовано дежурство фельдшера. Сколько всего человек сейчас живет на территории комплекса, в пресс-службе пояснить затруднились.

ИСТОЧНИК KP.RU