2020-04-14T17:48:06+03:00
Общество

Общежитие СПбГУ, где жила студентка с коронавирусом, не будут закрывать на карантин

Девушка работала в клинике имени Пирогова, где на прошлой неделе инфекцию заподозрили у 12 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ранее в Санкт-Петербурге закрывали на карантин студенческое общежитие "Северная" при медицинской академии имени Мечникова.Ранее в Санкт-Петербурге закрывали на карантин студенческое общежитие "Северная" при медицинской академии имени Мечникова.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В минувшее воскресенье мы писали о ситуации в клинике высоких технологий имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете, где у 12 человек заподозрили коронавирус. Одной из инифицированных (результаты ее анализов уже поступили в вуз) оказалась студентка, которая работала в клинике и жила в общежитии № 18 на Васильевском острове. Тем не менее само общежитие на карантин закрывать не будут. Об этом «Комсомолке» сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе СПбГУ.

- До последнего времени девушка проживала в комнате квартирного типа одна, так как ее соседки еще в марте выехали из общежития, - уточнили в ведомстве. - В общежитии было оперативно продезинфицировано место ее проживания, а также все места общего пользования.

Тем не менее в общежитии будет организовано дежурство фельдшера. Сколько всего человек сейчас живет на территории комплекса, в пресс-службе пояснить затруднились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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