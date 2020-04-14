В Петербурге задержали машину «Отдела по борьбе с коронавирусом»

14 Апр 2020 2020-04-14T18:23:58+03:00

У водителя наглухо тонированного «Форда» не оказалось даже автостраховки

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Не всегда чувство юмора имеет свои границы. Иногда лучше не шутить. Так, в Петербурге полицейские остановили машину «Отдела по борьбе с коронавирусом». Именно это было написано на борту черной иномарки.

- Около 10:00 14 апреля , инспекторы ОГИБДД по Кировскому району Санкт-Петербурга на проспекте Народного Ополчения остановили водителя, который ради хайпа решил пошутить и обклеил свой «Форд» надписями «Отдел по борьбе с коронавирусом», - пишет паблик «Дорожный инспектор».

Кроме спецмаркировки, имитирующей цветографику машин спецслужб, у инспекторов была еще причина тормознуть приметный авто. Автомобиль оказался тонирован от слова «наглухо». Инспекторы решили проверить светопропускаемость, и оказалось, что она ниже нормы.

Водителю тут де выписали протокол. А второй штраф борец с коронавирусом получил за отсутствие банальной страховки ОСАГО.

Ну а чтобы «два раза не бегать», нарушителя передали в местный отдел полиции, где его проверят на причастность к возможному мошенничеству с использованием данного автомобиля, а также другие противоправные деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU