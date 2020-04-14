Врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина в Санкт-Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T18:34:56+03:00

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В Санкт-Петербурге Фрунзенский районный суд оштрафовал врача на 15 тысяч рублей за нарушение правил режима самоизоляции. До 10 апреля 2020 года он должен был находиться на домашнем карантине после контакта с коронавирусным зараженным. Однако нарушил предписание.

- 6 апреля мужчина получил постановление о помещении его в изоляцию под домашнее наблюдение на срок 14 календарных дней. С 1 по 3 апреля он пытался понять, как будет документально оформлено его отсутствие на рабочем месте и какие шаги он должен предпринять. В результате на все вопросы по месту работы, телефону 112 он получал обрывочные и невнятные ответы, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как объяснил врач, на общем фоне неразберихи он не смог сразу правильно оценить всю серьезность положения. 3 апреля он надев маску повез на личном автомобиле довез жену до хозяйственного магазина. Сам он оставался в автомобиле, ни с кем не контактировал. Просил принять во внимание отсутствие у него четких предписаний в первые дни карантина, общую ситуацию неопределенности в которой все оказались, и отсутствие навыка жить и действовать в новых условиях.

Тем не менее суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU