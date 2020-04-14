Автобусы усилят движение в Санкт-Петербурге с 15 апреля

14 Апр 2020 2020-04-14T18:50:43+03:00

Дополнительный транспорт сокращает интервалы движения на маршрутах в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге дополнительный транспорт сократит интервалы движения на маршрутах. Так, с 15 апреля 2020 года на одиннадцати автобусных линиях выйдет дополнительный транспорт.

- Дополнительные 50 автобусов направляются на маршруты №№ 6, 24, 33, 46, 74, 86, 91, 123, 127, 130, 198, - сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Наиболее существенное усиление движение окажется на маршруте № 46 – девять дополнительных автобусов, а также № 123 – восемь автобусов.

Напомним, что с 14 апреля дополнительные 47 автобусов направлены на маршруты №№ 12, 26, 31, 56, 125, 126, 157, 172.

Сотрудники Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» постоянно отслеживают ситуацию в транспорте Санкт-Петербурга и оперативно увеличивают количество подвижного состава на тех направлениях, где это необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU