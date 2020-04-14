Более 11 тысяч петербуржцев встали на учет по безработице

14 Апр 2020 2020-04-14T18:59:32+03:00

Более 11 тысяч петербуржцев дистанционно встали на учет в Службе занятости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В связи с распространением коронавируса, с 30 марта центр занятости населения Санкт-Петербурга перешел на дистанционный прием документов для регистрации и последующей перерегистрации граждан в качестве безработных. За это время более 11 тысяч горожан встали на учет.

- 11 344 человек воспользовались возможностью удаленно зарегистрироваться для поиска работы или последующего признания безработными, - сообщили в Смольном.

С 9 апреля действует порядок, позволяющий подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице через портал «Работа в России». Для подачи документов достаточно заполнить заявление и резюме на сайте.

В связи с введенным режимом самоизоляции, некоторые петербуржцы остались без работы. Чтобы поддержать горожан, в Петербурге выросло пособие по безработице до 12 130 рублей. При этом минимальный размер пособия остался неизменным – 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU