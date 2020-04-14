Подпольный колл-центр мошенников, укравших у пенсионеров 3,5 млн рублей, накрыли в Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T19:24:58+03:00

Они убедили пожилых граждан, что им якобы полагается выплата компенсации за купленные ранее БАДы

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В Петербурге накрыли подпольный колл-центр мошенников, которые украли примерно 3,5 миллиона рублей у пенсионеров. Компания из пяти мужчин работала по простой схеме. Они звонили пожилым горожанам и убеждали их в том, что им якобы полагается выплата компенсации за ранее купленные биологически активные добавки (БАД). Дело оставалось за малым: попросить перевести деньги в счет оплаты налоговых сборов, открытия банковского счета и страховки. К пенсионерам даже выезжал курьер в случае согласия. Вот только никаких выплат никто из потерпевших так и не дождался.

В офисе мошенников находились муляжи денег, телефоны, сим-карты и базы данных. Фото: МВД России

Мошенники в качестве офиса использовали арендованную квартиру в Усть-Славянке на Советском проспекте. Вскоре туда "постучались" бойцы СОБР с ломом в руках.

- Задержанные 5 мужчин выполняли роли диспетчеров и курьеров. Один из них является предполагаемым организатором. В настоящее время выявлены четыре противоправных деяния, совершенные злоумышленниками в течение последних четырех месяцев, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Открывать дверь добровольно мошенник не хотел. Фото: МВД России

В ходе обысков из офиса мошенников изъяли всю технику, муляжи денег, сим-карты, бланки квитанций, а также базы данных пенсионеров Петербурга и Ленобласти. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU