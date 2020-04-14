2020-04-14T19:47:17+03:00
Общество

Дорожники Петербурга потратили только 13% закупленных на зиму тонн соли

87 тысяч тонн остатка соли будут хранить до следующего года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Дорожные Петербурга службы потратили лишь 13 тысяч тонн соли из закупленной сотни за минувшую зиму.Дорожные Петербурга службы потратили лишь 13 тысяч тонн соли из закупленной сотни за минувшую зиму.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал, куда денутся 87 тысяч тонн соли, которые остались в запасе из-за аномально теплой зимы и, соответственно, отсутствия нормальных заморозков. Дорожники потратили лишь 13% из закупленного средства для борьбы со снегом и наледью.

- Вся невостребованная соль остается в распоряжении города и будет храниться на территории дорожных предприятий. По итогам холодного сезона было подсчитано, что израсходовано лишь 13 тысяч тонн материала, - сообщают в Смольном.

Почти такая же ситуация и со смесью из соли и песка, заготовленной на 100 тысяч тонн. В прошедшую зиму дорожники потратили лишь 63 тысячи тонн. Так называемая церемония прощания с солью состоится на территории Рощинской автоколонны. Однако смеси не стоит прятать надолго, потому что 14 апреля погода преподнесла горожанам и дорожным службам сюрприз в виде апрельской метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появился перечень сфер бизнеса в Петербурге, которых освободят от арендной платы из-за коронавируса
Режим самоизоляции в Карелии продлили до 25 апреля, но с возможными послаблениями
На Невском проспекте пьяный водитель «Ауди» устроил ДТП и скрылся
Дорожники Петербурга потратили только 13% закупленных на зиму тонн соли
Подпольный колл-центр мошенников, укравших у пенсионеров 3,5 млн рублей, накрыли в Петербурге
Более 11 тысяч петербуржцев встали на учет по безработице
Автобусы усилят движение в Санкт-Петербурге с 15 апреля
У общежития в Новосергиевке, где нашли 35 мигрантов с коронавирусом, поставят палаточный госпиталь
Врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали машину «Отдела по борьбе с коронавирусом»
Три комитета получили право штрафовать нарушителей самоизоляции в Санкт-Петербурге
В НИИ скорой помощи опровергли закрытие на карантин отделения кардиологии
Проект «Открытый город» в Санкт-Петербурге может начаться 27 мая
Общежитие СПбГУ, где жила студентка с коронавирусом, не будут закрывать на карантин
Запрет на продажу масок в аптеках продержался неделю
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Карелии 14 апреля 2020 года
Петербургские рестораторы бесплатно доставляют врачам горячие обеды
Из крайней необходимости: Всех петербуржцев старше 65 лет раз в неделю будут проверять врачи
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2020: Город устанавливает антирекорд
В Пушкине родителям подростка, нарушившего самоизоляцию, грозит штраф 15 тысяч рублей
Несмотря на запрет, каршеринг продолжает работать в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
Съезд на КАД полностью перекроют на пять дней