Дорожники Петербурга потратили только 13% закупленных на зиму тонн соли

14 Апр 2020 2020-04-14T19:47:17+03:00

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Комитет по благоустройству Петербурга рассказал, куда денутся 87 тысяч тонн соли, которые остались в запасе из-за аномально теплой зимы и, соответственно, отсутствия нормальных заморозков. Дорожники потратили лишь 13% из закупленного средства для борьбы со снегом и наледью.

- Вся невостребованная соль остается в распоряжении города и будет храниться на территории дорожных предприятий. По итогам холодного сезона было подсчитано, что израсходовано лишь 13 тысяч тонн материала, - сообщают в Смольном.

Почти такая же ситуация и со смесью из соли и песка, заготовленной на 100 тысяч тонн. В прошедшую зиму дорожники потратили лишь 63 тысячи тонн. Так называемая церемония прощания с солью состоится на территории Рощинской автоколонны. Однако смеси не стоит прятать надолго, потому что 14 апреля погода преподнесла горожанам и дорожным службам сюрприз в виде апрельской метели.

ИСТОЧНИК KP.RU