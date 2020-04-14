На Невском проспекте пьяный водитель «Ауди» устроил ДТП и скрылся

14 Апр 2020 2020-04-14T20:04:26+03:00

На Невском проспекте пьяный водитель "Ауди" столкнулся с "Хендаем" и скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Изменить размер текста: A A

14 апреля около 12:00 на Невском проспекте подозрительный мужчина, сидящий за рулем «Ауди», столкнулся с «Хендаем» и умчался поскорее вдаль. Все произошло у дома №52. Неподалеку стояли инспекторы ГИБДД. К ним-то и подбежала пострадавшая автоледи, которая взволнованно сообщила, что водитель-виновник скрылся с места ДТП. Инспекторы мигом сели в свою патрульную машину и принялись искать злоумышленника по описанию.

- В результате водителя, мужчину 1987 года рождения, задержали в его автомобиле на Инженерной улице. На него составлены административные материалы по статьям за управление машиной в состоянии опьянения (надул 0,545 мг/л) и оставление места ДТП, - рассказывает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД.

Добавим, что у пострадавшей автоледи осталась «на память» вмятина на двери с пассажирской стороны.

Виновника ДТП оперативно задержали. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU