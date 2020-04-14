2020-04-14T20:29:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Карелии продлили до 25 апреля, но с возможными послаблениями

Губернатор республики Артур Парфенчиков подписал соответствующее распоряжение 14 апреля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Карелии продлили режим полной самоизоляции до 25 апреля.В Карелии продлили режим полной самоизоляции до 25 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Карелии все же продлят режим самоизоляции из-за коронавируса до 25 апреля. Об этом сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков на своей официальной странице во «Вконтакте». Напомним, сейчас в Карелии не работают общественный транспорт за исключением такси. Под временным запретом деятельность торговых организаций. А пациентам с респираторными симптомами нельзя посещать поликлиники, им следует вызвать врача на дом и самоизолироваться на 14 дней. Однако в республике могут ввести долгожданные послабления.

- Уже с 20 апреля, в случае если не будет резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, жителям Карелии можно совершать небольшие прогулки возле дома и в расположенных рядом парках и скверах. Нужно иметь при себе индивидуальные средства защиты, документы, удостоверяющие личность и место регистрации. При этом для граждан старше 60 лет время определено с 9 до 11 часов, а для прогулок одного из родителей с детьми до 14 лет – с 12 до 20 часов, - сообщает губернатор.

Приостановка деятельности общественного транспорта в Карелии продлевается до 24 апреля, а работа объектов туристского показа – до 25 апреля. Детские сады и школы по-прежнему закрыты. Дополнительно в перечень непродовольственных товаров первой необходимости власти внесли газомоторное топливо и дрова.

По данным на 14 апреля 2020 года, в Карелии выявили коронавирус у семи пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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