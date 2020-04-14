2020-04-14T21:39:41+03:00
Происшествия

Смерть рабочего на стройке в Петербурге стала уголовным делом

Следователи обвиняют во всем 31-летнего мастера, который не следил за безопасностью своего подчиненного
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге завершено расследование смерти рабочего на стройке.В Петербурге завершено расследование смерти рабочего на стройке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В СК России по Петербургу закончили расследование прошлогодней смерти рабочего на стройке многоквартирного жилого дома в Выборгском районе. Все произошло в роковой день 12 декабря 2019 года. Тогда рабочий свалился из оконного проема, расположенного на 5 этаже, и скончался на месте от полученных травм. Следователи обвинили во всем начальника погибшего мужчины.

- Он работает в должности мастера по ремонту. Обвиняемый не обеспечил безопасность строительного производства, безопасную и правильную эксплуатацию технологического оборудования рабочим при ведении строительных работ, что привело к смерти подчиненного, - сообщает в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи уверены, что собрали достаточно доказательств. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру. По статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, мастеру по ремонту грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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