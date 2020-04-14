2020-04-14T22:05:11+03:00
Дом. Семья

Истощенную галку, запутавшуюся в нитках на дереве, спасли в Ломоносовском районе

Птице очень повезло, что она усидела на тоненькой веточке [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ломоносовском районе спасли галку, запутавшуюся в нитках на верхушке дерева. Фото: vk.com/koshkispasВ Ломоносовском районе спасли галку, запутавшуюся в нитках на верхушке дерева. Фото: vk.com/koshkispas
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Волонтеры-спасатели из отряда «Кошкиспас» вызволили из беды галку, запутавшуюся в нитках на дереве в Ломоносовском районе в поселке Аннино. Несчастная птица просидела в «кандалах» с самого утра 14 апреля. Спасатели получили заявку в 17:00 и тут же примчались на место. Оказалось, что птица – большой везунчик. Ей удалось усидеть на тоненькой веточке, несмотря на нитки.

- Вниз головой она столько бы не прожила. Спасатель удавкой зацепила ветку с птицей и подтянула к себе. Затем тонкая веточка хрустнула. Галку с веткой запихнули в мешок, спустили, а уже внизу с помощью маникюрных ножниц долго высвобождали лапку от, наверное, целой катушки черных ниток. Пальчики узницы, к счастью, не пострадали, но сама лапка немного отличалась от здоровой по тонусу, - пишут волонтеры «Кошкиспаса» во «Вконтакте».

Птичка практически здорова, но ее все равно отправили на осмотр в клинику. Фото: vk.com/koshkispas

Птичка практически здорова, но ее все равно отправили на осмотр в клинику. Фото: vk.com/koshkispas

В итоге изголодавшуюся уставшую птицу отвезли в центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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