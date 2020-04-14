2020-04-14T22:36:33+03:00
Общество

Толпы бездомных, вышедших на улицы во время самоизоляции, беспокоят жителей центра Петербурга

Жители района обратились к местной администрации через соцсети
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жителей Центрального района Петербурга забеспокоили бездомные. Фото: vk.com/mytndvorЖителей Центрального района Петербурга забеспокоили бездомные. Фото: vk.com/mytndvor
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В группе «Центральный район за комфортную среду обитания» появилось обращение к местной администрации с просьбой разобраться с бездомными, которые стали выходить на улицы Петербурга с приходом весны.

- Пока дети и родители сидят дома, маргиналы идут погреться на скамейках у детских площадок. Если вы думаете, что их активно прогоняют, а следом моментально приходят службы дезинфекции, то это, конечно, не так, - пишут активисты.

По словам активистов, частенько бомжи сидят на площади Восстания. Фото: vk.com/mytndvor

По словам активистов, частенько бомжи сидят на площади Восстания. Фото: vk.com/mytndvor

По словам жителей Центрального района Петербурга, бездомные часто толпятся рядом с 178-й школой на 9-й Советской улице.

- Прямо рядом с ней на ступеньках столовой, через которые в обычные дни несут продукты питания работники, круглосуточно толпятся бомжи. Каждый божий день круглый год, - говорят жители центра Петербурга.

Люди просят властей помочь бездомным "встать на ноги" и вытащить их из подвалов и с улиц города.

Активисты просят администрацию помочь через соцсети. Фото: vk.com/mytndvor

Активисты просят администрацию помочь через соцсети. Фото: vk.com/mytndvor

ИСТОЧНИК KP.RU

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Толпы бездомных, вышедших на улицы во время самоизоляции, беспокоят жителей центра Петербурга
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