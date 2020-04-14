30 самолетов и вертолетов завершат парад Победы в Петербурге

14 Апр 2020 2020-04-14T23:11:51+03:00

В Петербурге парад Победы в 2020 году завершится выступлением 30 самолетов и вертолетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В 2020 году парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отметят в Петербурге с размахом. Сразу 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа (ЗВО) пролетят над Дворцовой площадью. Выступление именно этой техники завершит торжественный парад.

- В едином строю над городом пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26, - интригуют в пресс-службе ЗВО.

Добавим, что экипажи авиационных подразделений, которые располагаются в Ленинградской, Псковской, Воронежской, Тверской областей и в Карелии, вскоре перелетят на оперативные аэродромы. Там-то и будет проходить совместная подготовка к воздушной части парада Победы в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU