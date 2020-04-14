2020-04-14T23:55:00+03:00
Общество

Строительство жилья в Петербурге не планируют останавливать из-за коронавируса

В комитете по строительству Петербурга отметили, что стройки заморозят только в случае угрозы для здоровья граждан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге пока что не будут останавливать строительство жилья из-за угрозы распространения коронавируса.В Петербурге пока что не будут останавливать строительство жилья из-за угрозы распространения коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге пока что не собираются приостанавливать строительство жилья, как это ранее сделали в Москве из-за коронавируса. В городском комитете по строительству заверили, что такое решение принимает самостоятельно каждый отдельный регион. В Петербурге эпидемиологическая обстановка пока позволяет не замораживать стройки.

- В случае какой-то угрозы для здоровья граждан приостановят все. Если же все протекает более или менее стабильно, наверное, такого делать не станут. Точно никто не знает, потому что мы не можем прогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация. На данный момент никаких указаний о приостановке строительства нет, - пояснили «Мойке78» в Смольном.

В комитете по строительству добавили, что каждая компания сама принимает решение о работе, руководствуясь собственными потребностями и действуя согласно внутренним регламентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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