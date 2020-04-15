2020-04-15T00:30:37+03:00
Звезды

Сергей Шнуров посетовал, что из-за режима самоизоляции ему негде стричься

Музыкант и новоиспеченный политик сильно оброс во время домашних посиделок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сергей Шнуров рассказал, что скучает по парикмахерским во время самоизоляции.Сергей Шнуров рассказал, что скучает по парикмахерским во время самоизоляции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Музыкант и новоиспеченный политик Сергей Шнуров провел в своем Instagram прямой эфир с бывшим нападающим «Зенита» и сборной России по футболу Александром Кержаковым. Петербуржцы потравили байки и обсудили, кто как справляется в период самоизоляции. Оказалось, что Шнурову больше всего не достает парикмахерских.

- Я вот отращиваю, как карантин начался, парикмахерские закрыли. Санек, мне бы твои волосы короткие. Я потом тебе свои отрежу и пошлю, - сыронизировал Шнуров.

Кержаков и Шнуров провели совместный эфир в Instagram. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

Кержаков и Шнуров провели совместный эфир в Instagram. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

Кержаков поблагодарил звездного собеседника за то, что тот пожертвовал 15 тысяч защитных масок военно-медицинской академии в Петербурге. Шнуров добавил, что отправил полезные посылки и еще в две городские больницы. Лидер «Ленинграда» призвал всех россиян помогать врачам, если такая возможность имеется.

Также Кержаков и Шнуров обсудили, как раньше дарили друг другу своеобразные подарки. Форвард забивал в матчах с надетой футболкой группы «Ленинград», а музыкант выступал на сцене в форме экс-зенитовца.

Напомним, Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга 7 июня 2020 года.

Кержаков и Шнуров провели совместный эфир в Instagram. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

Кержаков и Шнуров провели совместный эфир в Instagram. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сергей Шнуров посетовал, что из-за режима самоизоляции ему негде стричься
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