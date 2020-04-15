2020-04-15T01:49:58+03:00
Общество

В пустующем Кудрово сняли трейлер карантинного «фильма ужасов»

Фанат «ужастиков» решил прогуляться по пустующему району во время самоизоляции, чтобы снять пугающее видео
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пустые улицы Кудрово стали героем своеобразного трейлера "фильма ужасов". Фото: vk.com/kudrovolifeПустые улицы Кудрово стали героем своеобразного трейлера "фильма ужасов". Фото: vk.com/kudrovolife
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Пустые улицы в Кудрово стали героями своеобразного трейлера «фильма ужасов». Энтузиаст, живущий в районе и, до поры до времени, дисциплинированно соблюдающий режим самоизоляции, рискнул выйти в город в темное время суток. Видеомейкер вдохновился любимыми «ужастиками» и смонтировал своеобразный ролик из снятых кадров вроде одиноко качающейся качели и зловеще мерцающих огоньков фонарей посреди района, который словно навсегда покинули люди. Таинственная музыка прилагается.

- Не знаю как вам, а лично мне довольно жутко ходить по району. Пусто, тихо, только ветер дует. Вдохновившись ужастиками, которые я смотрю 24/7 во время самоизоляции, я решил снять вот такой видосик. Сидите дома, кто знает, что вам повстречается на улице глубокой ночью, - пишет автор ролика в группе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте».

Мрачная карантинная атмосфера пришлась по душе многочисленным комментаторам. Причем многие жители Кудрово отметили, что хотели бы видеть свой район таким как можно чаще.

Ролик появился в соцсетях. Фото: vk.com/kudrovolife

Ролик появился в соцсетях. Фото: vk.com/kudrovolife

Пустые улицы Кудрово в антураже фильма ужасов.Видео: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU

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