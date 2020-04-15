Прогноз погоды на 15 апреля в Санкт-Петербурге: снег с дождем

15 Апр 2020 2020-04-15T07:52:43+03:00

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Петербургская погода продолжает делать все, чтобы горожане оставались дома во время режима самоизоляции. Уже второй день подряд в Северной столице обещают мокрый снег и холодный ветер. А вот тепла ждать пока не приходится. В среду в городе на Неве будет пасмурно и не выше +6 градусов.

- 15 апреля в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Временами небольшой мокрый снег и снег с дождем. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха утром +1..+2 градуса, жнем +4…+6. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

При этом водителей синоптики предупреждают о гололеде, который может остаться с ночи в утренние часы на городских дрогах и в особенности загородных трассах.

По Ленинградской области прогноз на 15 апреля, в общем, такой же, лишь в зависимости от района температурный разброс больше. От +2 до +7 градусов.

Причинами не самой апрельской погоды стал холодный циклон, зависший над северо-западной частью России. И уходить в ближайшее время он никуда не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU