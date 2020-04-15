Виадук на Мельничном ручье во Всеволожске сдадут досрочно

15 Апр 2020 2020-04-15T08:12:04+03:00

Виадук во Всеволожске могут сдать уже в 2021 году. Фото: vk.com/drozdenko_a

Строители опережают график и обещают управиться к 2021 году

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Досрочный подарок могут получить жители Ленинградской области и, в особенности Всеволожска. Именно здесь идет строительство автомобильного моста через железнодорожные пути в районе станции Мельничный ручей. И есть хорошие шансы, что объект сдадут уже в следующем году.

- Виадук на Мельничном ручье во Всеволожске: работа кипит. Прогноз дорожников - досрочная сдача в 2021 году, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В начале марта строители начали устанавливать опорные сваи будущего виадука, а сейчас уже возводят подпорные стены сооружения. Делают быстро, с применением особой технологии иглофильтров, которая понижает уровень грунтовых вод, помогая ускорить строительство.

Также практически перенесены инженерные сети – водопровод, электрокабели и прочее. Уже к лету заработает объездная дорога для машин и автобусов, что позволит закрыть ж/д переезд, который и заменит виадук.

Если все пойдет по плану, то уже в 2021-м, на год раньше срока, Всеволожск перестанет быть «разрезанным» пополам железнодорожной веткой, а машины перестанут стоять в огромных получасовых пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU