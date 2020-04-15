Виадук на Мельничном ручье во Всеволожске сдадут досрочно
Досрочный подарок могут получить жители Ленинградской области и, в особенности Всеволожска. Именно здесь идет строительство автомобильного моста через железнодорожные пути в районе станции Мельничный ручей. И есть хорошие шансы, что объект сдадут уже в следующем году.
- Виадук на Мельничном ручье во Всеволожске: работа кипит. Прогноз дорожников - досрочная сдача в 2021 году, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
В начале марта строители начали устанавливать опорные сваи будущего виадука, а сейчас уже возводят подпорные стены сооружения. Делают быстро, с применением особой технологии иглофильтров, которая понижает уровень грунтовых вод, помогая ускорить строительство.
Также практически перенесены инженерные сети – водопровод, электрокабели и прочее. Уже к лету заработает объездная дорога для машин и автобусов, что позволит закрыть ж/д переезд, который и заменит виадук.
Если все пойдет по плану, то уже в 2021-м, на год раньше срока, Всеволожск перестанет быть «разрезанным» пополам железнодорожной веткой, а машины перестанут стоять в огромных получасовых пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU