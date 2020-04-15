2020-04-15T08:28:44+03:00
Общество

Отопительный сезон в Петербурге закончится не раньше мая

Так, исходя из прогноза погоды, считает Комитет по энергетике
Петр КИБЕР
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Выключать батареи в Петербурге пока не будут.Выключать батареи в Петербурге пока не будут.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургская погода, как было метко замечено, это когда в апреле снега выпадает больше, чем в феврале. Горожане, заждавшиеся настоящую весну, вынуждены сидеть по домам (правда, из-за коронавируса) и греться у батарей. А их пока отключать не спешат. И глядя на термометр, становится понятно почему.

- Мы всегда ориентируемся на погоду. Чтобы отключить батареи, нужно выйти на среднесуточный показатель выше 8 градусов тепла в течение недели. Пока мы и близко к нему не подошли, - рассказали «Мойке 78» в Комитете по энергетике Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что начало марта было достаточно теплым и многие горожане вопрошали, почему в квартирах так жарко и зачем так сильно топят, так рано отопительный сезон в Петербурге никогда не заканчивается. Обычный срок – май. Именно тогда устанавливается постоянная плюсовая температура и днем и ночью.

В этом году, судя про прогнозу синоптиков, будет также. До конца апреля они тепла не обещают.

Напомним, что в прошлом году батареи также отключали в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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