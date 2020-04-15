2020-04-15T09:03:18+03:00
Общество

Метеорологи: воздух в Петербурге очень чистый

За март мониторинг не показал ни одного случая сильного загрязнения атмосферы
Петр КИБЕР
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В марте воздух в Петербурге был чистым.В марте воздух в Петербурге был чистым.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Санкт-Петербурга дышат чистым воздухом. Этому способствует и снижение количества транспорта на улицах из-за режима самоизоляции. Но и до него, в марте 2020 года, ни одного случая высокой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было.

- Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу квалифицировался как низкий. Для взвешенных веществ, диоксида азота и аммиака максимальные концентрации соответствовали минимальному уровню предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Для того, чтобы постоянно отслеживать ситуацию, у метеорологов есть 12 стационарных постов в разных районах Петербурга. На них приборы фиксируют уровень выбросов в атмосферу, который потом сравнивают с усредненными контрольными показателями.

Единственное, что выбилось из нормативных рамок – превышение диоксида азота в 1,2 раза, что, впрочем, не вышло за рамки первого (низшего) уровня загрязнения атмосферы. А в остальном воздух в Санкт-Петербурге был чистым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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