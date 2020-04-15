Более 3,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге 14 апреля 2020 года

15 Апр 2020 2020-04-15T10:23:47+03:00

Почты 4 тысячи человек сдали тест на коронавирус 14 апреля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На карантине находятся более 4,5 тысяч рублей

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Санкт-Петербург продолжает бороться с распространением коронавируса. Так, за минувшие сутки, 14 апреля 2020 года, еще 3 844 человека сдали анализы на тестирование. Результаты обследования будут известны в ближайшие два дня.

- На данный момент на карантине находится 4 538 человек. Из них 37 - в обсерваторе, 1 093 - на самоизоляции, 3 408 – на самокарантине после контакта с заболевшим.

Также за сутки в службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 786 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 41 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 80 обращений, в полицию - 167. Остальные звонки были справочного характера.

Накануне петербуржцы установили антирекорд индекса самоизоляции. Показатель спустился до отметки в 2,5 балла из возможных 5.

ИСТОЧНИК KP.RU