Более 3,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге 14 апреля 2020 года
Санкт-Петербург продолжает бороться с распространением коронавируса. Так, за минувшие сутки, 14 апреля 2020 года, еще 3 844 человека сдали анализы на тестирование. Результаты обследования будут известны в ближайшие два дня.
- На данный момент на карантине находится 4 538 человек. Из них 37 - в обсерваторе, 1 093 - на самоизоляции, 3 408 – на самокарантине после контакта с заболевшим.
Также за сутки в службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 786 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 41 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 80 обращений, в полицию - 167. Остальные звонки были справочного характера.
Накануне петербуржцы установили антирекорд индекса самоизоляции. Показатель спустился до отметки в 2,5 балла из возможных 5.
ИСТОЧНИК KP.RU
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