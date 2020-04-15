2020-04-15T10:24:27+03:00
Происшествия

Иномарка сгорела после ДТП у Благовещенской церкви

Авария произошла на углу Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы
Петр КИБЕР
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После ДТП на Пискаревском проспекте сгорела иномарка. Фото: vk.com/spb_todayПосле ДТП на Пискаревском проспекте сгорела иномарка. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы, который печально славится своей аварийностью. Вечером 14 апреля здесь, напротив Благовещенской церкви, столкнулись две иномарки, одна из которых от удара вспыхнула.

- 14 апреля в 21:14 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о происшествии в Красногвардейском районе. На Пискаревском проспекте у дома 32 произошло столкновение 2-х автомобилей марок Mitsubishi и Chevrolet . В результате аварии автомобиль Chevrolet загорелся, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На место тут же прибыл наряд спасателей в количестве девяти человек личного состава и двух пожарных машин.

И пока очевидцы аварии оказывали помощь пострадавшим, огнеборцы быстро справились с пламенем и потушили иномарку. Правда машина сгорела моментально и от легковушки остался лишь обугленный кузов.

Причины аварии выясняют дознаватели ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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