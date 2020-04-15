2020-04-15T10:27:19+03:00
Общество

Законодательное собрание Ленобласти освободило арендаторов недвижимости от обязательств

Соответствующий законопроект депутаты приняли на внеочередном пленарном заседании
Маргарита РЕПИНА
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Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин прокомментировал принятые законопроекты.Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин прокомментировал принятые законопроекты.Фото: Александр ГЛУЗ
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Ленинградская область продолжает принимать меры, которые помогут малому и среднему бизнесу справиться с последствиями пандемии коронавируса. На внеочередном пленарном заседании парламентарии 47 региона приняли ряд законопроектов, устанавливающих льготы для местных предпринимателей. Первая поправка коснулась недвижимого имущества. Согласно документу, арендодатели обязаны освободить арендаторов от ежемесячных выплат или уменьшить сумму платежа наполовину. Вместо этого собственникам, которые сдают площади в аренду, уменьшили размер налога на имущество на срок до четырех лет.

Также депутаты внесли изменения в статью 1-2 областного закона. Парламентарии дополнили его новыми видами экономической деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, будут уплачивать налог по ставке 1 %. В число «льготников» вошли организации, которые занимаются розничной торговлей, деятельностью по чистке и уборке зданий, организацией конференций и выставок, образованием, химчисткой и другие.

- Работа по организации мер поддержки нуждающихся в Ленинградской области идет давно. 23 февраля были созданы волонтерские центры, Губернатор за это время издал несколько распоряжений Правительства. Они, в соответствии с указом президента и с нашими дополнительными возможностями, формируют порядок оказания помощи детям, школьникам, инвалидам, людям, потерявшим работу, - подвел итоги заседания Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. - Общая сумма расходов из регионального бюджета к 10 апреля уже составляла 1,3 миллиарда рублей, поэтому на заседании мы принимали те акты, которые требуют оформления в виде изменений действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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