2020-04-15T10:59:36+03:00
Происшествия

Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года

Число жертв коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге выросло до пяти человек
Лилия КОЗЛОВА
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Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось до пяти человекЧисло умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось до пяти человекФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге за последние сутки умер еще один пациент с коронавирусом. Так, на утро среды, 15 апреля 2020 года, число умерших от инфекции увеличилось до пяти человек. Всего за сутки по России зафиксировано 28 летальных исходов.

- В Санкт-Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусной инфекцией, - сообщает федеральный инфоцентр пандемии.

Возраст и пол умершего пациента на данный момент не известен. Также причины смерти в ближайшее время уточнит комитет здравоохранения.

Напомним, что 15 апреля в Санкт-Петербурге зафиксировано еще 130 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе уже 929 заболевших, 95 человек выздоровели.

Также в Ленинградской области число заболевших почти перевалило за 300 человек. 15 апреля стало известно еще о 130 зараженных. Большинство из них мигранты, проживавшие в одном общежитии в Новосергиевке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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