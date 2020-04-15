2020-04-15T11:20:25+03:00
Происшествия

Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок

В руки злоумышленника попали 4 тысячи масок на 150 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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У торговца масками отобрали четыре тысячи штук на 156 тысяч рублей.У торговца масками отобрали четыре тысячи штук на 156 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Василеостровского района задержали злодея, который отобрал четыре тысячи медицинских масок у торговца, который продавал свой товар через интернет. Пострадавшим оказался безработный любитель «Инстаграма», а грабителем – кассир из «Дикси».

- 14 апреля в 23:15 в полицию обратился мужчина 1995 года рождения, неработающий, зарегистрированный на 3-ей Линии В.О. с заявлением о том, что после размещения объявления о продаже медицинских масок в «Инстаграме», договорился о встрече с неизвестным. Однако 10 апреля, на встрече, трое неизвестных отобрали у него 4 000 масок, и скрылись, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Ущерб от действий злоумышленников молодой петербуржец оценил в 156 000 рублей. Вскоре стражам порядка удалось установить и задержать одного из подозреваемых.

Им оказался 25-летний уроженец Республики Дагестан, работающий кассиром-контролером в ООО «Дикси». Его подельников ищут, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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