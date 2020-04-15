Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года

15 Апр 2020 2020-04-15T11:25:58+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля увеличилось на 7 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала пандемии в Северной столице вылечились от инфекции 169 человек

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За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев коронавируса. Из них 130 - в Санкт-Петербурге. Наряду с этим еще семь человек выздоровели от коронавируса в Северной столице. Их выписали из больницы 14 апреля 2020 года.

- В Санкт-Петербурге на 15 апреля 2020 года выздоровели еще семь человек от коронавируса. С начала пандемии вылечились уже 169 пациентов, - сообщили в комитете здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 929 случаев заражения COVID-19.

Умерло 5 человек. Последний скончался 14 апреля 2020 года.

Напомним, что на карантине на данный момент находятся 4 538 человек. Из них 37 содержатся в обсерваторе, 1 093 на самоизоляции после возвращения из-за границы и 3 408 после контакта с зараженным.

Также в Ленинградской области за сутки зафиксировано еще 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них заболевание подтвердилось еще у 88 мигрантов, проживавших в хостеле во Всеволожском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU