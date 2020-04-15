2020-04-15T11:33:09+03:00
Происшествия

Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах

Петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец выжил после столкновения с поездом в ШушарахПетербуржец выжил после столкновения с поездом в ШушарахФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге мужчина выжил после того, как его сбил поезд. Инцидент произошел около семи часов вечера во вторник, 14 апреля 2020 года, у железнодорожной станции Шушары. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

- В 19:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде у станции Шушары электропоездом сообщением Дно-Санкт-Петербург совершен наезд на человека, - сообщили в транспортной полиции.

Выяснилось, что мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. При этом он слушал музыку через наушники из-за чего и не услышал сигналы, которые подавал ему машинист поезда.

Машинист предпринял попытку экстренного торможения, однако из-за маленького расстояния, все же сбил пешехода. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом височной области. На карете скорой помощи его в тяжелом состоянии доставили в отделение больницы.

Пострадавшим оказался 39-летний житель Курортного района Северной столицы. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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