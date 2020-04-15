Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Медики Карелии получат дополнительные региональные доплаты за борьбу с коронавирусом. Выплаты утвердил глава Республики Артур Парфенчиков. Об этом стало известно в среду, 15 апреля 2020 года.
- Дал поручение предусмотреть в бюджете Карелии дополнительные выплаты медработникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения, - отметил глава у себя на странице в соцсети.
Так, врачи, оказывающие помощь в условиях стационара получат по 25 тысяч рублей, средний медперсонал - 20 тысяч, младший - 15 тысяч, прочие работники - по 7 тысяч рублей.
Работники скорой: врачи - 20 тысяч, средний медицинский персонал - 15 тысяч, фельдшеры по приему вызовов - 10 тысяч, младший медперсонал и водители скорой помощи - 7 тысяч рублей.
Тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, региональная доплата составит: врачам - 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу, ведущему самостоятельный прием - 13 тысяч, среднему медперсоналу - 10 тысяч, младшему медперсоналу и прочим категориям работников - 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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