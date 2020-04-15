2020-04-15T11:58:23+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пятой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге

Пациент скончался еще 7 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Пятому умершему от коронавируса в Санкт-Петербурге было 63 годаПятому умершему от коронавируса в Санкт-Петербурге было 63 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге в среду, 15 апреля 2020 года, стало известно об еще одном смертельном случае больного коронавирусом. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 провела экспертизу и подтвердила, что пациент действительно скончался от инфекции.

- Пациенту-мужчине было 63 года. Он умер 7 апреля 2020 года в клинической инфекционной больнице имени Боткина, - сообщили в комитете здравоохранения.

Известно, что смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией. Положительный результат на коронавирус был получен прижизненно. Также он страдал хроническими болезнями.

Это уже пятый смертельный случай от коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним, что с начала пандемии в городе заразились 929 человек, из них 170 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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