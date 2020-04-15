2020-04-15T12:11:55+03:00
Происшествия

Школьницу изнасиловали за отказ присылать обнаженные фотографии неизвестному мужчине

Жертвой интернет-шантажиста стали две девочки в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержали мужчину, развращавшего девочек через соцсетиВ Ленобласти задержали мужчину, развращавшего девочек через соцсетиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Санкт-Петербурга вышла на мужчину, который подозревается в шантаже маленьких девочек через интернет, а также в изнасиловании одной из них. Во вторник, 14 апреля, его задержали благодаря розыскным действиям.

- Дело началось после заявления об изнасиловании, которое произошло еще 4 января 2020 года. Жертвой стала 12-летняя девочка, на которую напал мужчина днем во дворе дома 3 на Куйбышева, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

С декабря 2019 года пострадавшая школьница получала сообщения в соцсети «ВКонтакте» с различных аккаунтов от неизвестного, который постоянно требовал присылать фотографии и видеоизображения, на которых она изображена в обнаженном виде. 4 января ей пришло сообщение, что она не исполнила задание, поэтому будет изнасилована, причем на камеру.

Позже выяснилось, что аккаунт с которого девочка получала сообщения, был создан другой 13-летней школьницей по просьбе все того же неизвестного мужчины, который тоже требовал от нее интимные снимки и шантажировал. Однако она успела быстро перестать с ним общаться.

В итоге полиция задержала 30-летнего жителя поселка Янино в Ленобласти. Сейчас он находится под следствием. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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