2020-04-15T12:30:31+03:00
Общество

Самолет из Нью-Йорка с 60 пассажирами прилетел в Санкт-Петербург

Все прибывшие проходят строгий контроль и отправятся на карантин
Лилия КОЗЛОВА
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Самолет из Нью-Йорка приземлился в ПулковоСамолет из Нью-Йорка приземлился в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербург в среду, 15 апреля, прилетел самолет из Нью-Йорка, на борту которого находились российские граждане, возвращающиеся домой. Так, в Северную столицу прибыли 60 человек. Специальные бригады внимательно следят за тем, чтобы все пассажиры были изолированы от остальных горожан.

- Первичный медицинский контроль проводится еще в салоне самолета. Выход из него осуществляется по телетрапу, в конце которого две группы медработников проводят тесты на наличие инфекции. Далее с прибывшими работают 20 сотрудников Роспотребнадзора. Они оформляют необходимые документы, в том числе предписание с требованием полной самоизоляции на 14 дней, и фотографируют прибывших. Эти снимки в дальнейшем используются в городской системе видеонаблюдения для контроля за соблюдением самоизоляции, - рассказали в Смольном.

Паспортный контроль возвращающиеся в Петербург проходят группами по 20-25 человек. В зону выдачи багажа они попадают по закрытым для других граждан коридорам. Все вещи пассажиров проходят дезинфекцию.

По домам или – при необходимости – в обсерватор в пансионате «Заря» прилетевших россиян везут на специально заказанных автобусах. Контролировать соблюдение 14-дневной самоизоляции в местах проживания будут сотрудники полиции, Роспотребнадзора и районных поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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