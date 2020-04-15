2020-04-15T15:55:07+03:00
Здоровье

Петербургские онкологи продолжат лечение детей с онкозаболеваниями во время пандемии

Медики уверяют, что оно для них жизненно необходимо
Полина ШАНДРАК
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Некоторые заболевшие могут отложить поход к доктору, операцию, то вот онкобольным лечение прерывать не советуют.Некоторые заболевшие могут отложить поход к доктору, операцию, то вот онкобольным лечение прерывать не советуют.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге еще в марте 2020 года закрыли поликлиники и больницы. Несколько медучреждений перепрофилировали для лечения больных COVID-19 - и так будет, как минимум, до мая. Но если некоторые заболевшие могут отложить поход к доктору, операцию, то вот онкобольным лечение прерывать не советуют. Даже несмотря на то, что они уязвимы перед COVID-19 из-за истощения организма токсичными препаратами. Об этом на пресс-конференции на пресс-конференция, посвященной лечению онкологических больных в период действия режима самоизоляции, заявила заведующая отделением детской онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный детский специалист-онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Светлана Кулева.

– Противоопухолевое лечение детям, больным онкологией, сейчас ни в коем случае нельзя приостанавливать. Оно для них жизненно необходимо, - подчеркнула Кулева. Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Северо-Западного региона Алексей Беляев отметил, что все, что можно отсрочить не в ущерб пациентам, откладывается на потом.

Из-за пандемии кронавируса центр прекратил плановые операции, лечение тех пациентов, отсрочка которых не влияет на прогноз заболевания. - Любой пациент, который попадает в стационар, имеет риск заразиться инфекцией больше, чем дома на самоизоляции, потому что больше контактов. Об этом пациенты предупреждаются, и они сами должны сделать выбор, будут госпитализироваться с повышением риска или останутся дома на изоляции, - пояснил онколог. - Однако не всегда можно отложить лечение без ущерба здоровью пациента, поэтому к каждому применяется индивидуальный подход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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