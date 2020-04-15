РЖД отменили «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском

15 Апр 2020 2020-04-15T12:49:25+03:00

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Российские железные дороги отменили «Ласточки», которые курсировали между Санкт-Петербургом и Петрозаводском. Поезда не будут временно ходить в связи со снижением пассажиропотока из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, - отметили в РЖД.

Так, с 15 апреля отменяются «Ласточки» курсирующие между Петрозаводском и Санкт-Петербургом. Когда восстановится сообщение, на данный момент не известно.

Напомним, что также ранее были отменены «Ласточки»: Петербург – Бологое с 7 по 29 апреля, Петербург – Псков – Печоры с 7 по 29 апреля, Петербург – Сортавала с 6 по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU