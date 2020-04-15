10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске

15 Апр 2020 2020-04-15T13:02:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Шокирующее по своей жестокости и обстоятельствам преступление произошло в Ленинградской области. Во Всеволожске ученик третьего класса школы напал на пенсионерку, проломил ей череп молотком и разводным ключом, после чего попытался ограбить.

- 14 апреля в 22:55 в полицию обратилась 57-летняя женщина,

Которая заявила, что около 12 часов дня она пришла в госте к подруге. Дверь ей открыл мальчик, который напал на нее с молотком и газовым ключом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, удары мальчик стал ей наносить сразу, как она вошла в квартиру. После чего школьник отобрал у женщины банковскую карту и стал требовать сказать ему пин-код, а затем сбежал с места происшествия.

Пострадавшую я тяжелом состоянии с сотрясением мозга, переломом теменной кости, переломом ребра и ушибами срочно госпитализировали в больницу.

А тем же вечером полиция нашла и самого нападавшего. Оказалось, что в злополучной квартире он был в гостях. Банковскую карту, отобранную у жертвы, он сжег на улице. Причин нападения не пояснил.

Известно, что ранее 10-летний мальчик учился в 3-м классе школы № 3 Всеволожска, его семья неблагополучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Но так как ребенку нет 14 лет, то серьезное наказание ему не грозит. После дачи показаний, он был передан матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU