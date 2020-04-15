2020-04-15T13:02:05+03:00
Происшествия

10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске

Пострадавшая получила перелом черепа и оказалась в больнице в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments5
Полиция поймала школьника, избившего женщину молотком.Полиция поймала школьника, избившего женщину молотком.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Шокирующее по своей жестокости и обстоятельствам преступление произошло в Ленинградской области. Во Всеволожске ученик третьего класса школы напал на пенсионерку, проломил ей череп молотком и разводным ключом, после чего попытался ограбить.

- 14 апреля в 22:55 в полицию обратилась 57-летняя женщина,

Которая заявила, что около 12 часов дня она пришла в госте к подруге. Дверь ей открыл мальчик, который напал на нее с молотком и газовым ключом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, удары мальчик стал ей наносить сразу, как она вошла в квартиру. После чего школьник отобрал у женщины банковскую карту и стал требовать сказать ему пин-код, а затем сбежал с места происшествия.

Пострадавшую я тяжелом состоянии с сотрясением мозга, переломом теменной кости, переломом ребра и ушибами срочно госпитализировали в больницу.

А тем же вечером полиция нашла и самого нападавшего. Оказалось, что в злополучной квартире он был в гостях. Банковскую карту, отобранную у жертвы, он сжег на улице. Причин нападения не пояснил.

Известно, что ранее 10-летний мальчик учился в 3-м классе школы № 3 Всеволожска, его семья неблагополучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Но так как ребенку нет 14 лет, то серьезное наказание ему не грозит. После дачи показаний, он был передан матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказала о массовой вспышке коронавируса в хостеле Новосергиевки под Санкт-Петербургом
Петербуржцев предупреждают о мошенничестве с «пропусками» для проезда по городу
Трое мужчин с собакой заблудились ночью в лесу Ленобласти
Голая девушка бродила по многоэтажке в Купчино
Чиновников Санкт-Петербурга обяжут отвечать на сообщения в социальных сетях
Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции
Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса
Голодный мужчина украл пакет колбасы и дрель в Санкт-Петербурге
Склад наркотиков обнаружили в квартире на Васильевском острове
10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске
Издатели Санкт-Петербурга запустили флешмоб в поддержку печатной прессы
РЖД отменили «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском
У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь
Самолет из Нью-Йорка с 60 пассажирами прилетел в Санкт-Петербург
Школьницу изнасиловали за отказ присылать обнаженные фотографии неизвестному мужчине
Стали известны подробности пятой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге
Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок
Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года