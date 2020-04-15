2020-04-15T13:06:36+03:00
Происшествия

Склад наркотиков обнаружили в квартире на Васильевском острове

Обыск проходил в рамках ранее возбужденного уголовного дела
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники полиции обнаружили в квартире на Васильевском острове крупную партию наркотических средствСотрудники полиции обнаружили в квартире на Васильевском острове крупную партию наркотических средствФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили в Василеостровском районе квартиру, в которой был склад наркотиков. В ночь на вторник, 14 апреля 2020 года, оперативная группа провела обыск дома у 39-летнего петербуржца, проходящему по делу о незаконных веществах.

- Во время обыска в квартире дома 14/1 по улице Вадима Шефнера, были обнаружены психотропные наркотические вещества – 98,7 грамма одного вида и 50,9 грамм другого. В общей сложности порядка 150 граммов наркотиков, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту изъятия партии наркотиков было возбуждено еще одно уголовное дело.

Мужчина, в квартире которого нашли вещества, находится на свободе под подпиской о невыезде. Ранее задержанный по данному делу с 13 апреля находится в изоляторе временного содержания.

Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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