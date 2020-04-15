Голодный мужчина украл пакет колбасы и дрель в Санкт-Петербурге

15 Апр 2020 2020-04-15T13:29:40+03:00

Мужчина попался на краже колбасы и дрели в супермаркете Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Житель Санкт-Петербурга пытался незаметно вынести из магазина целый пакет колбасы, но попался в руки охраны. Инцидент произошел утром во вторник, 14 апреля, в супермаркете, расположенном на проспекте Просвещения.

- Около 10:38 часов утра мужчина украл в торговом зале говядину, две палки колбасы и дрель-шуруповерт, в общей сложности на 4 154 рубля, после чего попытался скрыться, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Попытку кражи заметил 25-летний парень, работающий охранником в магазине. Он остановил мужчину и удерживал его пока не передал в руки полиции. После охранник обратился в отделение травматологии. Врачи осмотрели его и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Выяснилось, что неудачливый вор – 36-летний приезжий из Ростовской области, который временно живет в хостеле на Гончарной улице в Петербурге. Все украденное было изъято. Также правоохранители приурочили к материалам записи с видеокамер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU