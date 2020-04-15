2020-04-15T13:49:18+03:00
Общество

Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции

Компьютер советуют заменить чтением книг, рисованием и занятием спортом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петербуржцам рекомендовали ограничить использование телефонов и компьютеров на самоизоляцииПетербуржцам рекомендовали ограничить использование телефонов и компьютеров на самоизоляцииФото: Александра СУРИС
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рекомендовал горожанам ограничить использование гаджетов во время режима самоизоляции. В первую очередь это касается детей, которые вынуждены учится удаленно и много времени проводить сидя за компьютером. Советы появились на портале надзорного органа 15 апреля.

- Родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников, - говорится на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. Просмотр телевизионных программ также следует ограничить. Также важно делать перерывы по 10 минут с упражнениями на снятие напряжения с мышц или гимнастику для глаз.

Отмечается, что 30-50 процентов школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказала о массовой вспышке коронавируса в хостеле Новосергиевки под Санкт-Петербургом
Петербуржцев предупреждают о мошенничестве с «пропусками» для проезда по городу
Трое мужчин с собакой заблудились ночью в лесу Ленобласти
Голая девушка бродила по многоэтажке в Купчино
Чиновников Санкт-Петербурга обяжут отвечать на сообщения в социальных сетях
Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции
Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса
Голодный мужчина украл пакет колбасы и дрель в Санкт-Петербурге
Склад наркотиков обнаружили в квартире на Васильевском острове
10-летний школьник избил молотком и ограбил женщину во Всеволожске
Издатели Санкт-Петербурга запустили флешмоб в поддержку печатной прессы
РЖД отменили «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Петрозаводском
У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь
Самолет из Нью-Йорка с 60 пассажирами прилетел в Санкт-Петербург
Школьницу изнасиловали за отказ присылать обнаженные фотографии неизвестному мужчине
Стали известны подробности пятой смерти от коронавируса в Санкт-Петербурге
Медики получат выплаты за борьбу с коронавирусом в Карелии
Мужчина выжил, попав под поезд в Шушарах
Еще 7 человек выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года
Кассир из «Дикси» ограбил продавца медицинских масок
Еще 1 пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 2020 года