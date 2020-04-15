Петербуржцам рекомендовали ограничить использование гаджетов на самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T13:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рекомендовал горожанам ограничить использование гаджетов во время режима самоизоляции. В первую очередь это касается детей, которые вынуждены учится удаленно и много времени проводить сидя за компьютером. Советы появились на портале надзорного органа 15 апреля.

- Родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников, - говорится на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. Просмотр телевизионных программ также следует ограничить. Также важно делать перерывы по 10 минут с упражнениями на снятие напряжения с мышц или гимнастику для глаз.

Отмечается, что 30-50 процентов школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU