Чиновников Санкт-Петербурга обяжут отвечать на сообщения в социальных сетях

15 Апр 2020 2020-04-15T14:40:21+03:00

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В Санкт-Петербурге могут обязать чиновников отвечать на сообщения граждан в социальных сетях. Депутаты городского Законодательного собрания предложили приравнять онлайн обращения к официальным. Соответствующий документ одобрили в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 15 апреля.

- Конечно, такой формат общения будет дисциплинировать чиновников и заставит их держать обещания, – пояснил парламентарий Денис Четырбок. – При этом мы не отменяем традиционные формы обращений в госорганы, а делаем лишь некое дополнение. Очень удобно: написал жалобу, прикрепил фотографию и отправил главе района для решения вопроса. Прямой контакт с жителями должен оставаться для чиновников основным приоритетом.

Депутат отметил, что такая идея зрела уже давно, однако на фоне ситуации с самоизоляцией она стала актуальнее. По мнению парламентария, обращения, которые поступают через страницы в социальных сетях, должны незамедлительно запускаться в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU