2020-04-15T14:58:32+03:00
Происшествия

Голая девушка бродила по многоэтажке в Купчино

Молодую окровавленную женщину в подъезде нашли местные жители
Петр КИБЕР
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Обнаженную девушку нашли в подъезде многоэтажки в Купчино.Обнаженную девушку нашли в подъезде многоэтажки в Купчино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Утром 14 апреля в полицию Московского района Петербурга поступил вызов от жильцов дома 14, корпус 1 по Дунайскому проспекту. Горожане сообщили, что у них в подъезде бродит пьяная обнаженная девушка, вся в крови и просит воды.

- В 06:39 поступил вызов, а в 06:55 прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что потерпевшую девушку забрала бригада скорой помощи, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее из горбольницы номер 2 в полицию потупила телефонограмма о том, что утром к ним была госпитализирована девушка 1990 года рождения. Состояние пострадавшей было тяжелым (опрашивать нельзя). Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, перелом двух ребер, закрытую травму живота и другие повреждения.

Позднее медики из приемного покоя, которые общались с девушкой, пояснили полицейским, что та и рассказала о попытке научиться летать, при которой, видимо, и были получены травмы. По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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