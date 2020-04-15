Голая девушка бродила по многоэтажке в Купчино

15 Апр 2020 2020-04-15T14:58:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 14 апреля в полицию Московского района Петербурга поступил вызов от жильцов дома 14, корпус 1 по Дунайскому проспекту. Горожане сообщили, что у них в подъезде бродит пьяная обнаженная девушка, вся в крови и просит воды.

- В 06:39 поступил вызов, а в 06:55 прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что потерпевшую девушку забрала бригада скорой помощи, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее из горбольницы номер 2 в полицию потупила телефонограмма о том, что утром к ним была госпитализирована девушка 1990 года рождения. Состояние пострадавшей было тяжелым (опрашивать нельзя). Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, перелом двух ребер, закрытую травму живота и другие повреждения.

Позднее медики из приемного покоя, которые общались с девушкой, пояснили полицейским, что та и рассказала о попытке научиться летать, при которой, видимо, и были получены травмы. По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU