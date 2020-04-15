2020-04-15T15:01:42+03:00
Происшествия

Трое мужчин с собакой заблудились ночью в лесу Ленобласти

Выйти к цивилизации им удалось только утром
Лилия КОЗЛОВА
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Трое мужчин и собака заблудились ночью в лесу Ленинградской областиТрое мужчин и собака заблудились ночью в лесу Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН
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В лесу Ленинградской области заблудились трое мужчин и собака. В восьмом часу вечера понедельника, 13 апреля 2020 года, на телефон экстренной службы поступило сообщение от 32-летнего гражданина, который сообщил, что он с друзьями не может найти выход из лесополосы в Бокситогорском районе.

- По телефону мужчина рассказал, что он с еще двумя друзьями и собакой зашли в лес в районе 17 рудника в городе Бокситогорске. Идут по лесной тропе и не знают, куда выйдут, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спасатели отправились на поиски пропавших: одного 32-летнего, двух 43-летних и собаки породы алабай. В ходе работы обследованы территории 17 рудника, лесной массив в стороне деревни Горка, промышленная зона в районе асфальтового завода за деревней Батьково, городской парк Бокситогорска, объездная дорога, а также ближайшие деревни.

Выяснилось, что мужчины ехали в район 17 рудника, по пути у них закончился бензин в машине и они пошли пешком по лесной дороге. Вышли они самостоятельно в 6 часов 45 минут утра следующего дня. Все здоровы и в медицинской помощи не нуждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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