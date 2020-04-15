2020-04-15T15:19:05+03:00
Общество

Петербуржцев предупреждают о мошенничестве с «пропусками» для проезда по городу

Злоумышленники просят назвать данные банковской карты, чтобы получить заветное разрешение
Петр КИБЕР
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В интернете появились мошенники, якобы оформляющие пропуска на проезд по городу. Фото: vk.com/minuscovid_loВ интернете появились мошенники, якобы оформляющие пропуска на проезд по городу. Фото: vk.com/minuscovid_lo
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Новый вид мошенничества на теме коронавируса замечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В интернете появились сайты, на которых предлагается получить пропуск на передвижение по города как в Москве. Для этого надо ввести в предложенную форму данные своей банковской карты.

- На некоторых сайтах предлагают по данным банковской карты получить «QR-код для прохода по городу» или «узнать разрешенную для посещения зону». На сегодняшний день в Санкт-Петербурге не введены никакие пропуска для перемещения по городу! Будьте бдительны! – сообщает городской Оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.

С аналогичным предупреждением выступили и власти Ленинградской области. Здесь также активизировались мошенники. При этом пропусков, аналогичных московским, нет в принципе.

Напомним, что петербуржцам младше 65 лет лишь рекомендовано не выходить на улицу. Жители Ленинградской области могут свободно передвигаться по всему областному району, где находятся. Запрета на поездки между Петербургом и Ленобластью также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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