Врач рассказала о массовой вспышке коронавируса в хостеле Новосергиевки под Санкт-Петербургом

15 Апр 2020 2020-04-15T15:41:43+03:00

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Во Всеволожском районе Ленинградской области развернулся полевой госпиталь. В нелегальном хостеле поселка Новосергиевка, где проживает почти 500 человек, произошла вспышка заражения коронавирусом – 123 заболевших. Общежитие закрыто на карантин, а всех жильцов переместили в палаточную больницу. Заместитель главного врача Всеволожской больницы Алла Школяренко рассказала о том, как организована медицинская помощь заболевшим.

- Пациенты разделены на три группы. Первая, у которых клинически и лабораторно подтвержден коронавирус, вторая – это около 10 человек, у которых есть начальные признаки ОРВИ, но лабораторно диагноза нет . Третья – контактные, у которых симптомов нет, - пояснила заместитель главврача.

Для эффективности были созданы бригады, которые обслуживают данные группы. При это между собой не пересекаются, ни врачи, ни медперсонал, ни пациенты. Также медицинское наблюдение проводит врач, которая проживает в хостеле.

Отмечается, что в больницу был госпитализирован только один человек. У всех остальных болезнь протекает в легкой форме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773322" frameborder="0"></iframe> Врач рассказала о вспышке коронавируса в хостеле для мигрантов в Ленинградкой области.Видео: Администрация Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU