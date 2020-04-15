2020-04-15T15:56:01+03:00
Общество

Более 350 деревьев и 11,5 тысяч кустарников высадили в Санкт-Петербурге

Городские садовники приступили к весеннему облагораживанию парков, скверов и набережных
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начались весенние посадки деревьев и кустарниковВ Петербурге начались весенние посадки деревьев и кустарниковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге садовники уже приступили к к весенним посадкам зеленых насаждений. Так, к 14 апреля на улицах, набережных, в парках и скверах уже появились 367 новых деревьев и почти 11,5 тысяч кустарников.

- Почти 5,5 тысяч кустарников украсили Выборгский район. Около 2 тысяч кустов кизильника появились на улице Николая Рубцова, 150 кустов шиповника с наступлением тепла зацветут на Пироговской набережной. Еще 200 кустов барбариса высажено на проспекте Просвещения, - рассказали в комитете по благоустройству.

Еще более 2,3 тысяч кустарников украсили Фрунзенский район. В сквере вдоль реки Ивановки от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения в Красносельском районе завершилась посадка 200 кустов венгерской сирени. В Кронштадтском и Курортном районах высадили 270 сосен и елей.

Пополнение в Московском парке Победы – теперь там растут 44 саженца сибирской лиственницы и плакучей ивы. В саду «Нева» и в Полюстровском парке скоро зазеленеют 35 лип, ясеней и тополей пирамидальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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