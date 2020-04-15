2020-04-15T15:59:18+03:00
Общество

Вниманию пассажиров: Метро не будет работать в ночь на Пасху

Круглосуточный режим отменили из-за запрета посещать храмы
Петр КИБЕР
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В ночь на Пасху метро работать не будет.В ночь на Пасху метро работать не будет.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский метрополитен объявил о том, что не будет работать в круглосуточном режиме в ночь на Пасху, как это бывало в последние годы. Вечером 18 апреля двери станций подземки закроются на вход по обычному расписанию – в 22:00.

- Распоряжением Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга круглосуточная работа метрополитена в день православного праздника Пасхи (в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года) отменяется. Станции закроются для входа и выхода согласно действующему графику, - сообщает пресс-служба метро. - Просим заранее планировать маршрут поездок.

Причиной для такого решения стали ограничительные меры, введенные для нераспространения коронавирусной инфекции. Чтобы избежать скопления верующих в одном месте, решением петербургской Митрополии с 14 по 19 марта был закрыт вход во всех храмы города. Пасхальные службы пройдут без прихожан, по телетрансляции.

Ранее запрет на посещение религиозных мест и их территорий был введен и постановлением губернатора Санкт-Петербурга, однако двери церквей не закрывались.

Также в преддверии пасхальной недели были закрыты все кладбища. Их посещение возможно лишь для участия в похоронах.

Напомним, что в Ленинградской области пасхальные службы будут, но они пройдут на открытом воздухе вне храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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